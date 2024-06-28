عبداللطيف يشيد ببيان الزمالك بعد عودته للدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق ببيان الأبيض، الذي أعلن من خلاله العودة لاستكمال مبارياته في بطولة الدوري العام.

أضاف وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تلفزيونية: "بيان الزمالك محترم، وتمت كتابته بشكل محترم، ومجلس الإدارة لن يصدر بيانًا نعلق عليه بشكل سيء، لأنه يحترم جميع المؤسسات".

وتابع: "عودة نادي الزمالك للدوري مكسب للكرة المصرية، الكرة في مصر هي أهلي وزمالك، والنادي أوضح في بيانه أنه خرج ببعض المكتسبات".

وواصل: "الزمالك من الناحية الفنية به العديد من اللاعبين المميزين، ولكن مع الإصابات تصبح هناك أزمة، نظرًا لعدم وجود البديل الجيد".

و أختتم وليد صلاح عبد اللطيف تصريحاته قائلًا: "مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ستكون قوية، و الدوري لا توجد به مباراة سهلة، و على اللاعبين الالتزام بتعليمات الجهاز الفني".