الامارات | الطربان: دبا الحصن يستعد في تركيا.. ويلعب مبارياته في خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس شركة كرة القدم في نادي دبا الحصن، محمد عبدالله الطربان، أن «الهدف الأساسي لدبا الحصن في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين هو تحقيق البقاء، وكسر قاعدة (الصاعد هابط) في أول موسم للفريق في المحترفين»، مبيناً أن إدارة الشركة لديها خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف. وقال الطربان لـ«الإمارات اليوم»: «المهمة ليست سهلة، لكننا متفائلون بتحقيق ذلك. نعم هناك فرق كبير بين دوري المحترفين والدرجة الأولى، لكننا نسعى إلى تقليل الفوارق في النادي، لبناء فريق قادر على المضي بقوة لتحقيق طموحه»، كاشفاً أن الفريق سينتظم في معسكر تدريبي خارجي بتركيا في 13 يوليو المقبل، ويستمر 21 يوماً بقيادة المدرب البرازيلي كايو، وسيلعب خلاله أربع مباريات ودية.

وكشف رئيس شركة الكرة في دبا الحصن، أن فريق دبا الحصن سيخوض مبارياته في ملعب نادي خورفكان خلال الموسم المقبل، مقدماً الشكر لإدارة خورفكان للتعاون المشترك. وتابع: «تم تشكيل لجنة للتعاقد مع اللاعبين وتهيئة البيئة المناسبة، والجميع يعمل في النادي بهدف واحد هو البقاء، والجميع متكاتفون لتحقيق النجاح».

وأوضح أنه لن يتم الإعلان عن التعاقدات الكاملة إلا بعد الانتهاء من المعسكر التدريبي في تركيا الذي سيكون واجهة لاختيار اللاعبين الأساسيين باستثناء بعض التعاقدات الرئيسة التي تم الانتهاء منها رسمياً. وتابع: «تم ترشيح ثمانية لاعبين من فريق الموسم الماضي، ممن أسهموا بقوة في الصعود إلى المحترفين من المواطنين والمقيمين، على أن يشاركوا في فترة الإعداد، وسيتم التعاقد مع من يُثبت نفسه خلال المعسكر».

وشدد الطربان على أنه لن يتم الاعتماد في اختيار اللاعبين على أشرطة الفيديو، بل من خلال المشاهدة والمتابعة الفعلية في الملعب. وبخصوص اختيار المدرب البرازيلي كايو، قال إن مسيرته مع أندية إماراتية عديدة مهدت للتعاقد معه، وإن إدارة النادي تضع ثقتها بالمدرب وتوفر له كل الدعم اللازم.