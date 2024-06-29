شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: ما حدث فى مباراة سموحة ليس ظرفا قهريا ونطالب باحتساب نقاط اللقاء لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هانى سعيد المدير الرياضى لفريق بيراميدز، أنه لم يتلق أى خطابات رسمية بشأن موقف مباراة سموحة، التى تم إلغاؤها بسبب نشوب حريق خلال أحداث اللقاء، وقال هانى سعيد: "من العجيب التحدث عن ظرف قهرى قبل أن يسلم مراقب المباراة تقريره".

أضاف هانى سعيد فى تصريحاته لبرنامج "الهدف" مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون سبورت 2"، إنه حدث حريق في مخزن أسفل المدرجات، باستاد الإسكندرية، وقام الحكم قام بإيقاف المباراة وابتعدنا عن مكان الحريق، وبعد اخمادها كنا بصدد استكمال المباراة، لكن حدث انقطاع الكهرباء عن احد أعمدة الانارة، وكنا سنستكمل المباراة بشكل طبيعى، واعترضنا بسبب قلة الضوء، والحكم قال إنه أمر تقديرى له وسيستكمل المباراة، وقبل أن يبدأ استئناف اللعب فصل البرج الثانى، وحينها قرر عدم استكمال المباراة.

وتابع: إنه بعد أن توجه الجميع إلى غرف الملابس عادت أعمدة الأنارة للعمل، وأن ما حدث ليه له علاقة بالظروف القهرية، ونطالب باحتساب نتيجة المباراة لصالح بيراميدز.

وكان حريق قد نشب فى غرفة التحكم باستاد الإسكندرية، مما أدى لعدم استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بعد أن وصلت للدقيقة 4 من الشوط الثانى، وكانت النتيجة 1 - 1 فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".