شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور: لجنة الحكام تواصلت معى للتحقيق عقب 8 أشهر.. وبيريرا قضى على التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عاشور الحكم الدولى أن أحد مسئولي لجنة الحكام تواصل معه أمس لإبلاغه بالتحقيق معه عقب مرور 8 أشهر، من خلافه مع البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وقال محمود عاشور خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "أنا بعيد عن التحكيم المصرى رغم تواجدى في قائمة الحكام المشاركة في الأولمبياد باريس 2024 المقبلة، وعقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، قمت بالحديث مع وزير الشباب والرياضة وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وخالد الدرندلى نائب الرئيس، لبحث أسباب استبعادى من إدارة المباريات من قِبَل لجنة الحكام".

وأضاف محمود عاشور: "قمت بالعمل في الدورى السعودى، وذلك بمساعدة جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وذلك لاستكمال الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024".

وتابع محمود عاشور: "البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية قضى على التحكيم المصرى، حيث تراجع مستوى الحكام إلى منذ أكثر من 20 عاما ماضية".