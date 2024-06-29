شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات مثيرة بلقاء الأهلى وفاركو وظهور مؤثر للـVAR فى مباراة المقاولون والبنك والان مع تفاصيل الخبر



أكد عادل عقل الخبير التحكيمى، أن مباريات الجمعة بالجولة الـ28 شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل وظهور مؤثر للـVAR في القرارات المصيرية خلال فعاليات اللقاءات الثلاثة.

لقاء الأهلي وفاركو أدارها حكم الدرجة الأولى نادر قمر الدولة وانتهت بفوز الأحمر 2-1وشهد اللقاء أكثر من قرار مؤثر في الدقيقة 38 أحرز حسين الشحات هدف الأهلي الأول واحتفل بالهدف بشكل مبالغ فيها وتسلق الأسوار، والحكم تغاضى عن إنذار الشحات طبقا للقانون.

عاد الحكم وأشهر البطاقة الصفراء في وجه رامي صبرى لاعب فاركو، في مخالفة لا ترتقى للبطاقة الصفراء، إلا أن الحكم تسرع في هذا الإنذار في الوقت الذى أنذر أكرم توفيق لاعب الأهلي، ومحمد فخرى لاعب فاركو، طبقا للقانون.

لقاء البنك الأهلي والمقاولون العرب أدارها تحكيميا طاقم دولى بقيادة امين عمروانتهت بفوز البنك 4-1 وضرب الـVAR موعدا للظهور المؤثر خلال اللقاء طبقا للبروتوكول، كما ظهر المساعدان أبو الرجال وهلهل فى يقظة وتمركز جيد، كما نجح في السيطرة على المنطقة الفنية الحكم الرابع إبراهيم محمد، وظهور متميز لثنائي الـVAR عمرو الشناوي ومحمد عزازي، إذ تعانا بشكل جيد مع الحكم في إدارة اللقاء. بينما أدار محمد سلامة مباراة سموحة وبيراميدز، التي أقيمت باستاد الإسكندرية وتم إلغاؤها في الدقيقة 4من الشوط الثانى وكانت نتيجة المباراة هي تعادل الفريقين بهدف لكل منهما 1-1، وتم إلغاء اللقاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الثانى بعدما انقطع التيار بعمود الانارة بإستاد الإسكندرية نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، وقد شهدت المباراة قبل الإلغاء أكثر من قرار تحكيمي مؤثر؛ ففي الدقيقة 15 احتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح سموحة

في الدقيقة 46 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارس سموحة الهانى سليمان لمنع فرصة محققة طبقا للقانون.

وفي الدقيقة 52 أحرز بيراميدز هدف التعادل الذى جاء من مخالفة واضحة على كريم حافظ لاعب بيراميدز، ولم يتدخل الـVAR طبقا للبرتوكول، لأن المخالفة كانت في مرحلة بناء الهجمة، وكان يجب أن يتدخل الـVAR طبقا للبرتوكول.