موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في كأس أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة سلوفاكيا مساء غدا الأحد في دور الست عشر من بطولة كأس أمم أوروبا والتي تستضيفها ألمانيا على أراضيها.

وكان منتخب إنجلترا صعد إلى دور الستة عشر بعد تصدره مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين آخرتين.

كان منتخب إنجلترا فاز على صربيا بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع منتخبي الدنمارك بنتيجة 1-1، وسلوفينيا سلبيا دون أهداف.

بينما تأهل منتخب سلوفاكيا بعد تأهله كأفضل ثوالث من المجموعة الخامسة، بعدما نجح في تحقيق الانتصار في مباراة والتعادل في أخرى، وخسارة في لقاء.

كان منتخب سلوفاكيا فاز على بلجيكا بهدف نظيف، قبل أن يخسر أمام اوكرانيا بهدفين لهدف، ثم تعادل مع رومانيا بهدف لمثله، ليجمع 4 نقاط يحتل بها المركز الثالث.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا:

تبدأ مباراة إنجلترا و سلوفاكيا، في السابعة مساء غدا الأحد، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، الثامنة بتوقيت الإمارات، وتنقل المباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات بي أن سبورتس.