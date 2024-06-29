الامارات | الحمى تبعد باستوني عن إيطاليا قبل مواجهة سويسرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغيب مدافع المنتخب الإيطالي، أليساندرو باستوني، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، استعداداً لمواجهة المنتخب السويسري في برلين، السبت، في دور الـ16 ببطولة "يورو 2024".

وأوضح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن سبب ابتعاد باستوني (25 عاماً) عن المشاركة في المران الجماعي، "هو إصابته بحمى خفيفة".

وتدرب أيضاً فيديريكو ديماركو مع باستوني بعيداً عن الفريق.

ويشكل غياب باستوني عن المباراة ضربة موجعة لحامل اللقب، المنتخب الإيطالي، لاسيما وأنه يفتقد جهود المدافع الآخر ريكاردو كالافيوري بسبب الإيقاف.

وعلى الأرجح سيدفع مدرب "الأزوري"، لوتشيانو سباليتي، والذي يعقد مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بالمدافع جيانلوا مانشيني (28 عاماً) بدلاً من كالافيوري.