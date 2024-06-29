صدمة في منتخب الأرجنتين بسبب ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين صدمة في الساعات الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي في المباراة الماضية أمام تشيلسي في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وقال والتر صامويل المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، في تصريحات صحفية "ليو عانى من مشكلة في المباراة الماضية أمام تشيلي، ولن يلعب أمام بيرو غدا، وبعد ذلك سنتابع حالته يوميا لترقب التطورات".

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة بيرو في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كوبا أمريكا فجر الأحد.

وكان منتخب الأرجنتين قد فاز في الجولة الافتتاحية على كندا بهدفين دون رد ثم فاز على تشيلسي بهدف في الجولة الثانية.

وعن عقوبة إيقاف المدير الفني ليونيل سكالوني" نبأ صادم، وهو منزعج، لأن جهازنا الفني لم يتعرض لمثل هذه العقوبات منذ ما يقرب من 6 سنوات ولقد أراد سكالوني أن يكون مع الفريق، ولكنه ملتزم بعقوبة كونميبول".

وعن فرص منتخب الأرجنتين في الحفاظ على اللقب، قال "من الصعب أن نكون مرشحين لأن هناك العديد من المنتخبات القوية".

وأتم تصريحاته: "لا نحب أن نقول إننا مرشحون للفوز باللقب، بل نركز في كل مباراة على حدة، والآن تركيزنا على مواجهة بيرو، ونتعامل مع كل مباراة وكأنها مباراة نهائية".