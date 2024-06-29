موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب ألمانيا مواجهة قوية مع الدنمارك مساء اليوم السبت، على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان منتخب ألمانيا قد تأهل إلى منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة الأوروبية كمتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، بينما حل المنتخب الدنماركي وصيفاً بالمجموعة الثالثة بـ3 نقاط.

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك..

تنطلق مباراة ألمانيا والدنمارك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية وتذاع المباراة عبر قناة beIN sports Max 2 وسيعلق عصام الشوالي بالإضافة إلى أحمد البلوشي على أحداث المباراة.

قائمة منتخب ألمانيا في يورو 2024..

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، ألكسندر نوبل (شتوتجارت، على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ)، مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

خط الدفاع: فالديمار أنطون (شتوتجارت)، بنيامين هنريكس (لايبزيج)، جوشوا كيميش (بايرن ميونخ)، روبن كوخ (آينتراخت فرانكفورت)، ماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت)، ديفيد راوم (لايبزيج)، أنطونيو روديجر (ريال مدريد)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند)، جوناثان تاه (باير ليفركوزن).

خط الوسط: روبرت أندريخ (باير ليفركوزن)، كريس فوهريش (شتوتجارت)، باسكال جروس (برايتون)، إيلكاي جوندوجان (برشلونة)، توني كروس (ريال مدريد)، جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، ألكسندر بافلوفيتش (بايرن ميونخ)، ليروي ساني (بايرن ميونخ)، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: ماكسيميليان بيير (هوفنهايم)، نيكلاس فولكروج (بوروسيا دورتموند)، كاي هافرتز (أرسنال)، توماس مولر (بايرن ميونخ)، دينيز أونداف (شتوتجارت، على سبيل الإعارة من برايتون).