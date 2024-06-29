شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة سيراميكا الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع سيراميكا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين لمسابقة الدوري المصري .

يتولى طارق مجدي الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد سيراميكا ، ويعاونه مجدي كل من أحمد توفيق طلب وعماد العقاد، ويتواجد وائل فرحان كحكم رابع. ويدير محمد عادل تقنية الفيديو ويعاونه هشام القاضي.

ولا يعرف الفارس الأبيض الهزيمة بصافرة طارق مجدي، والذي يدار المباراة رقم 11 في تاريخه التحكيمي للفريق، عندما يدير مواجهته ضد سيراميكا الليلة.

وخلال 10 مباريات سابقة، حقق الزمالك الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة، وحصل خلالها على 5 ركلات جزاء.

وأدار طارق مجدى للزمالك مباراة وحيدة هذا الموسم جاءت في الجولة السابعة وانتهت بفوز الأبيض على مودرن فيوتشر 2-0.