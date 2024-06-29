شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: تألق المنتخبات ثمار جهود الدولة فى دعم الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، جهود مؤسسات الدولة والقيادة السياسية في النهوض بالرياضة، وفي القلب منها كرة القدم، خلال السنوات العشر الأخيرة، مشددا على أهمية الإنجازات الإنشائية التي تمت على أرض الواقع، ومنها تطوير الملاعب وتدشين استادات عالمية كأستاد العاصمة الإدارية الذي بات أيقونة الكرة المصرية.

ولفت علام، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إلى أن نتاج دعم الدولة ورئيسها ومؤسساتها للرياضة تجلى في تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لبطولة كأس العالم بروسيا، والتأهل للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية بالجابون بعد غياب استمر 3 بطولات متتالية، والحصول على جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل منتخب فى القارة الأفريقية لعام 2017، والوصول لنهائي أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، ووصول المنتخب الأولمبي للأولمبياد بباريس الصيف الجاري.

وأكد علام أن إنشاء صندوق دعم الرياضة المصرية جاء ليؤكد فكرة التكامل مع جهود الدولة في دعم الرياضة والأبطال، وكذلك تطوير ورفع كفاءة المعمل المصري للمنشطات للحصول على الاعتماد الدولي والإجازة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ليكون الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

كما أشاد رئيس اتحاد الكرة بدور الدولة لسرعة تنفيذ مشروع المدينة الرياضية والشبابية بالعاصمة الإدارية، تزامنا مع وصول منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يؤكد أن مصر باتت جاهزة لاستضافة الأولمبياد العالمي، وتوفير البنية التحتية لمنافسة المدن العالمية في استقبال أضخم حدث رياضي رأته البشرية.