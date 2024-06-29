شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم موديست قبل مغادرته القاهرة بعد انتهاء رحلته مع القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر المدير الفني، ولاعبي الفريق، إقامة حفل تكريم للفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق بعد انتهاء مشواره مع القلعة الحمراء.

واستقر الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي الأهلي على الاحتفاء بالمهاجم الفرنسي خلال حفل تكريم مُصغّر قبل مُغادرة القاهرة.

وينتهي عقد موديست غداً، الأحد، 30 يونيو بعد رفض النادي تجديد عقد اللاعب موسماً أو تمديده لمدة 60 يوماً، وشارك موديست فى الدقيقة 79 من مباراة الأهلي وفاركو التي أقيمت أمس، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري التي انتهت بفوز الأهلي 2-1 بدلاً من الفلسطيني وسام أبو علي ليُسجل مهاجم بروسيا دورتموند السابق الظهور الأخير له بالقميص الأحمر.

وأنهى مسئولو النادي الأهلى إجراءات إنهاء عقد اللاعب بنهاية يونيو الجاري، حيث تم رفض فكرة تمديد عقد اللاعب لمدة شهرين ليستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري.

ويستعد اللاعب لمُغادرة القاهرة خلال أيام بعد انتهاء عقده وعدم أحقيته في المشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة بداية من لقاء طلائع الجيش بعد غد، الأثنين، الموافق الأول من يوليو المقبل.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات ومفاوضات بين الأهلي ووكيل أعمال المهاجم الفرنسي تم خلالها الإتفاق على جميع تفاصيل إنهاء العقد وحصول المهاجم الفرنسي على جميع مستحقاته المالية ومكافآته دون تأخير ليُسدل الستار عن مشوار اللاعب الذي إنتقل للأهلي الصيف الماضي في صفقة إنتقال حر عقب انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

انضم موديست للأهلي مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر ولكنه لم يثبت أوراق اعتماده بالقميص الأحمر ليتم الاستقرار على توجيه الشكر له ، حيث كان ينص العقد المبرم بينه وبين الأهلي على التوقيع لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً حال وصول نسبة مشاركة اللاعب إلى 75% من عدد المباريات وتسجيل 20 هدفاً، وهو ما لم يتحقق ليُنتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري ويرحل يوم 30 يونيو بعد الإتفاق على عدم تمديده 60 يوماً.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.