شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة إنبي الاختبار الأول لطلعت محرم مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

تسلم طلعت محرم مسئولية الإدارة الفنية للمقاولون العرب بعد رحيل معتمد جمال، المدير الفني السابق للفريق، والذي جاء رحيله عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة 28 بالدوري.

وتعتبر مواجهة إنبي المقبلة هي الاختبار الرسمي الأول لطلعت محرم مع ذئاب الجبل، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز إنبي بهدف نظيف.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 19 نقطة، بعدما خاض الفريق 26 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 4 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 15 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 44.