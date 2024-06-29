خوسيلو يعلق على انتقاله للدوري القطري

ياسر رشاد - القاهرة - علق خوسيلو ماتو، لاعب ريال مدريد السابق، على الانتقال للدوري القطري من بوابة الغرافة بعدما ساهم في تتويج الملكي الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم.

وأكد خوسيلو أن قرار رحيله عن ريال مدريد صعب للغاية، لكن هناك الكثير من الوقت الذي فكر فيه في قراره ليختار الأفضل له.

وتابع: "بالتأكيد لقد تم دراسة قراري بعناية شديدة مع العائلة والأشخاص المقربين لي، لقد كان من الصعب جدًا بالنسبة لي القيام بذلك، لكنه هو الخيار الصحيح".

وأضاف لاعب الغرافة القطري الحالي: "بالطبع أريد مواصلة المنافسة، ولدي الفرصة للتوقيع لمدة ثلاث سنوات تقريبًا في دوري مثل القطري، وهو دوري تنافسي للغاية، اللاعبين المتواجدين أصبحوا على المستوى الأوروبي".

وأكمل: "امتلك الشعور بالرغبة في الاستمرار بالمنافسة، ومن الواضح أنه في عمري، فإن تأمين هذا العقد مهم لمستقبل أطفالي، إنها مدينة حيث يمكن لأطفالي أن يكبروا بشكل جيد للغاية، وكان من المهم اتخاذ قرار بشأن عائلتي".

بينما علق على منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، فقال: "المنتخب الإسباني خلال دور المجموعات لعب كرة قدم جيدة للغاية، مع بعض اللحظات الأقل روعة من غيرها، لكن فكرتنا هي ما هي عليه وسنواصل الالتزام بها".

وتابع: "حاليًا تأتي المباريات الحقيقية وسنحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات بفلسفتنا وأسلحتنا".