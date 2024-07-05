الاتحاد الأوروبي يعاقب نجمي الاهلي السعودي وريال مدريد

تلقى ميريح ديميرال، مدافع منتخب تركيا والنادي الاهلي السعودي، صدمة قوية بقرار إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قبل ساعات من مواجهة هولندا في ربع نهائي بطولة يورو 2024.

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر إيقاف ميريح ديميرال، لمدة مباراتين بسبب احتفاله المثير أمام منتخب النمسا في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ديميرال قام بإشارة تشير إلى “الذئاب الرمادية”، وهي جماعة قومية تركية، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي سلوكًا مخالفًا بحسب الصحيفة الألمانية.

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العقوبة سوف تغيب نجم الاهلي السعودي عن مواجهة هولندا القادمة، بالإضافة إلى دور نصف نهائي اليورو في حال تأهل منتخب تركيا، علمًا بأن اللاعب واتحاد الكرة في بلاده لم يصدر عنهما أي تصريحات بخصوص الأمر.

كما أشارت التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي، قرر توقيع غرامة على بيلنجهام نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد قدرها 20 ألف يورو بسبب احتفاله المثير للجدل.