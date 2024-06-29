البريكان يحمل لواء المهاجمين السعوديين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ أن حقق اللاعب ناصر الشمراني لقب هداف الدوري ثلاثة مواسم بعد انطلاقة دوري المحترفين موسم 2008، نافس عدد من اللاعبين على اللقب، من أبرزهم محمد السهلاوي مهاجم النصر السابق في عام 2015، بعد أن خسر اللقب بفارق هدف عن السوري عمر السومة، إثر تسجيله 21 هدفا، في القائمة التي ضمت أيضا عدة أسماء في المراكز الخمسة الأولى مثل نايف هزازي وناصر الشمراني، إلا أن تفوق السومة كان بفارق هدف وحيد.

سيطرة سعودية

وكان موسم 2014 قد شهد سيطرة سعودية على قائمة الهدافين، بعد أن تصدرها ناصر الشمراني برصيد 21 هدفا، تلاه مختار فلاتة بفارق هدف ثم محمد السهلاوي.

وفي موسم 2017 حضر فلاتة ضمن الثلاثة الأوائل، حيث حل ثالثا مشاركة مع لاعب الاتحاد محمود كهربا في القائمة التي تصدرها السومة بفارق كبير عن المنافسين.

أما في موسم 2019 فدخل اللاعب صالح الشهري ضمن القائمة وحل سادسا حينما كان يرتدي شعار الرائد، إلا أن الفارق بينه وبين المتصدر كان أكثر من الضعف، حيث إن الشهري سجل 16 هدفا، فيما سجل المغربي عبد الرزاق حمدالله حينها 35 هدفا بشعار النصر.

المهاجمون الأجانب

وساد القلق في الأوساط الرياضية السعودية من أن يكون الاعتماد شبه الكلي من قبل الأندية على المهاجمين الأجانب له الأثر الكبير في تراجع الأسماء الهجومية من اللاعبين المحليين، إلا أن هناك أسماء محدودة نالت الفرصة في اللعب في المباريات، ومن أبرزهم فراس البريكان الذي اتخذ القرار الأنسب له بالانتقال للأهلي.

وخطف البريكان الأنظار في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 17 هدفا، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي، التي تصدرها نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الـ35 هدفا، بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم نادي الهلال.

وكان فراس البريكان قد بدأ الموسم الحالي بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، ونجح في تسجيل 4 أهداف خلال 5 مباريات معه، قبل أن ينتقل للأهلي، ويهز الشباك 13 مرة في 27 مواجهة خاضها بقميصه.

البريكان بقائمة الهدافين

ونجح البريكان في البقاء بقائمة الهدافين في دوري روشن السعودي للموسم الثالث على التوالي، ليثبت أنه من أبرز المهاجمين حاليا، ويؤكد قدرته على المشاركة كأساسي مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

وسجل البريكان 46 هدفا في الدوري مع الفتح والأهلي خلال 3 أعوام، وظل المنافس الحقيقي للمهاجمين الأجانب المتواجدين في جميع الأندية، وأحرز في الموسم الماضي 17 هدفا كأفضل هداف سعودي، وأيضًا كان بالمركز الأول كأفضل صانع أهداف سعودي برصيد 8 أهداف.

وينتهي عقد فراس البريكان مع الأهلي في يونيو 2028، وتبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، وهي القيمة العليا بين كل اللاعبين السعوديين حاليا.

وللموسم العاشر على التوالي، يغيب المهاجم السعودي عن تحقيق لقب الهداف بعد آخر لقب حققه الدولي السابق ناصر الشمراني مع الهلال 2013 / 2014.