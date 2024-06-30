لامين يامال يعلن نبأ سار قبل قمة جورجيا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نجم المنتخب الإسباني لامين يامال، في اجتياز امتحانات الثانوية العامة، أثناء وجوده رفقة منتخب بلاده في ألمانيا، وعلم بنبأ نجاحه قبل قمة جورجيا الليلة.



وأعلن صاحب الـ16 عاما أنه اجتاز امتحانات الثانوية بنجاح، حيث كشف في وقت سابق، انه يذاكر دروسه وواجباته المدرسية في معسكر الماتادور، خلال أوقات الفراغ.

وقال يامال إن كل شيء سار على ما يرام، واجتزت الاختبارات وحصلت على مؤهل (ESO) الآن، مشيراً إلى إنه تلقى رسالة هاتفية بذلك، وأبلغوني بنجاحي، لذلك أغلقت التطبيق لأتدرب مع زملائي.

وخضع يامال لاختبارات المرحلة النهائية من التعليم في المملكة الإسبانية، المعادلة للشهادة العامة للتعليم الثانوي في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

