شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعيد أليو ديانج لتشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 12:00 م

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى ، على عودة المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى بمباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

وشارك ديانج بديلا فى مباراة الاهلى وفاركو الأخيرة بالدوري والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن سياسة التدوير التى يتبعها كولر لإراحة لاعبيه لمحاربة ضغط المباريات.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره فى جدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.