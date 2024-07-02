شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 - 7 - 2024، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، بيراميدز يعلن فى بيان اللجوء للمحكمة الرياضية بعد قرار استكمال مباراة سموحة، والأهلى يهزم طلائع الجيش برباعية ويطارد بيراميدز على صدارة الدورى، والمصرى يفوز على الجونة 2 - 1 فى دورى NILE .

بيراميدز يعلن فى بيان اللجوء للمحكمة الرياضية بعد قرار استكمال مباراة سموحة

أصدر مسئولو نادى بيراميدز بيانًا رسميًا للاعتراض على قرار رابطة الأندية باستكمال مباراة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلى يهزم طلائع الجيش برباعية ويطارد بيراميدز على صدارة الدورى

حقق فريق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المصرى يفوز على الجونة 2 - 1 فى دورى NILE

فاز فريق المصرى على نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الممتاز.

جوميز يجتمع مع لاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة فاركو

عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الاثنين، على ملعب النادي.

اتحاد الكرة يتخذ قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام وانضمام عزب حجاج وفاروق

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإعادة هيكلة لجنة الحكام، وإجراء عدد من التعديلات لتطوير اللجنة.

كاف للزمالك: 5 يوليو آخر مهلة للحصول على رخصة المشاركة بالكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولى نادى الزمالك بأن يوم 5 يوليو الجارى، آخر مهلة للفريق الأبيض من أجل توفيق أوضاعه المالية.

تأكيداً لليوم السابع.. زيسكو الزامبي يعلن انتقال هدافه إلى مودرن فيوتشر

أعلن الحساب الرسمي لنادي زيسكو الزامبي انتقال هدافه إلى مودرن فيوتشر، وذلك في بيان رسمي.

الزمالك يعلن رحيل ياسر حمد ويوجه له الشكر

أعلن نادى الزمالك رحيل المدافع الفلسطينى ياسر حمد عن صفوف الفريق الكروى الأول، بعدما طلب اللاعب الرحيل وعدم الانتظار لنهاية الموسم الجاري.