شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: قدمنا كل شىء أمام الطلائع بالشوط الأول.. وطلبت من طاهر تسديد ركلة الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم بالدوري، قائلا: "سعيد جدا.. لعبنا مباراة جيدة وقدمنا كل شيء في الأمور التي تحدثنا عنها مع اللاعبين، وقدمنا كل شيء في الشوط الأول وتحكمنا في مجريات الشوط الثاني، كما أننا سجلنا هدفا رابعا بطريقة رائعة من كرة في العمق".

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "من الصعب أن أحمل على اللاعبين بلعب 90 دقيقة كاملة، وأتعامل مع ضغط المباريات لذا فضلت إراحة بعض اللاعبين، وسعيد جدا بالفوز برباعية".

وتابع: "أنا من طلبت أن يسدد طاهر محمد ركلة الجزاء وأتحمل نتيجة قراري وهو قدم مباراة كبيرة اليوم، وأحرز هدفا وصنع هدفا لوسام بطريقة رائعة، وسعداء لتسجيل هدفين من ركلات ثابتة وبطريقة رائعة من كرات نتدرب عليها".

واستطرد: "لي عامان في مصر ويحدث نفس السيناريو ينتهي دوري الأبطال ونلعب مباريات الدوري بكثافة، ولكن في الموسم الحالي هناك صعوبة لأننا نلعب بكثافة ونلعب كل 3 أيام مباراة، وهو أمر صعب لأننا نقوم باستشفاء في اليوم التالي وثاني يوم ندخل معسكر استعدادا للمباراة التالية".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "ليس لدينا الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء، ونحاول القيام بعمل فردي وجماعي رغم كل الضغوط، ونواصل عملية التدوير بين اللاعبين من أجل الاستمرار بدنيا وذهنيا، ونعمل بخطة لمدى بعيد وأخرى لمدى قصير للمرور من هذه الظروف، واللاعبون يساعدوننا على ذلك، ونسير بشكل جيد من أجل المحاربة على طموحنا في الفوز بلقب الدوري".