شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يفوز على الجونة 2 - 1 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصرى على نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الممتاز.

تقدم عبد الرحيم دغموم للمصرى فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل أرنو راندريانانتيناينا للجونة فى الدقيقة 39، ونجح التونسى فخر الدين بن يوسف فى تسجيل هدف الفوز للمصرى فى الدقيقة 54.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 48 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 31 نقطة.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم، محمود جاد في حراسة المرمى، أحمد عيد ، كريم العراقي ، محمد دبش، عمرو سعداوي لخط الظهر ، أمادو با ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته ، عمرو موسى ، محمود حمادة ، ايزي ايميكا ، حسن علي ، يوسف الجوهري ، سمير فكري ، ميدو جابر ، صلاح محسن.

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل يضم: أحمد مسعود لحراسة المرمى، أحمد محمود ، أحمد شوشة ، أحمد عبد الرسول ، كمال أبو الفتوح لخط الظهر ، رضا صلاح ، نور السيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، عبد الجواد تعلب ، سيف شيكا ، أرناود كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أيمن موكا.



فيما ضمت قائمة البدلاء حسن الحطاب ، حسام ايفونا ، محمد العوكش، محمد الدغيمي ، أليو جاتا، أشرف مجدي ، عبد الفتاح شتا ، حسن سمير ، مازن ياسر.