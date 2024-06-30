شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من دعم قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

اقترب عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي من دخول قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها غداً فى الدوري الممتاز.

وتماثل عمر كمال للشفاء من إصابته الأخيرة التى كانت عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وسيتم حسم موقفه خلال مران اليوم، وتبدو حظوظ دخوله قائمة مباراة الطلائع كبيرة، وهو ما سيُحدده مارسيل كولر المدير الفني عقب المران.

ويتطلع كولر للاستفادة من جهود عمر كمال، لكن المدير الفني يُفضّل فى كثير من الأحيان تأجيل منح أى لاعب عائد من إصابة فرصة المشاركة في أكثر من مران جماعي قبل دخول قائمة الفريق.

من ناحية أخرى، أكد مارسيل كولر أن فريقه حقق المطلوب أمام فاركو، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر، إن المباراة أقيمت وسط درجات حرارة مرتفعة زادت من صعوبة اللقاء على الفريقين، وأن الأهلي حصل على نقاط المباراة بعد تسجيل هدفين رغم استقبال هدف نتيجة غياب التركيز.

وأضاف مدرب الأهلي، أنه سوف يشاهد المباراة من جديد ويقف على الإيجابيات والسلبيات ليتم العمل على علاجها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يقوم به الجهاز الفني باستمرار.

وأشار إلى أن ضغط المباريات لا يمكن تحمله وأن اللاعبين ليسوا ماكينات ليتم استهلاكهم من خلال إقامة لقاء كل 48 ساعة، وأن هذا الأمر لا يحدث في أي مكان بالعالم أن يخوض فريق 20 مباراة من أصل 34 أسبوعاً، بما يعادل حوالي ثلاثة أرباع الموسم خلال هذه الفترة القصيرة.

وأشار كولر إلى أنه يقوم بجهود كبيرة للتعامل مع هذا الأمر من خلال تدوير مشاركة اللاعبين، ولكن يبقى هناك إرهاق ذهني شديد يعاني منه الفريق ويتسبب في المستوى البدني الذي يراه الجميع.

وأضاف، ما زال لدينا 15 مباراة متبقية ولدينا قائمة كبيرة من اللاعبين والجميع سوف يحصلون على الفرصة، وبسبب الإجهاد نضطر إلى منح عدد محدد من الدقائق للاعبين.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.