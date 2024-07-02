شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤازر منتخب رجال كرة اليد قبل سفرهم لمعسكرهم بكرواتيا وسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة المنتخب الأول لكرة اليد رجال اليوم أثناء إجراء التدريبات التي تقام بالصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك قبل سفرهم إلى كرواتيا وسلوفينيا يوم الأربعاء المقبل، لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي كرواتيا وسلوفينيا على التوالي، استعداداً لمنافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، للاعبي منتخبنا الوطني والجهاز الفني أنه قد آن الأوان أن يتوَّج منتخبنا القومي لكرة اليد بميدالية أولمبية، خاصة أن هذا المنتخب من الأربعة الكبار على مستوى العالم، وأنكم كنتم قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ميدالية أولمبية بالأولمبياد السابقة، لولا صادفكم سوء حظ غريب.

وأضاف صبحي، إن الجمهور المصري يضع آمالا عريضة عليكم لتحقيق حلم الميدالية الأولمبية لمنتخب كرة اليد، خاصة أنكم تملكون من الإمكانيات على المستوى الفني والخططي الكثير، والتي تؤهلكم للحصول على الميدالية الأولمبية، حيث يملك المنتخب المصري جهازا فنيا على أعلى مستوى بقيادة الإسباني كارلوس باستور ولاعبين محترفين بأقرب الدوريات العالمية.

وأوضح أشرف صبحي أن منظومة كرة اليد المصرية دوما ما ترسم البسمة على شفاه الجماهير المصرية من خلال تقديم أفضل المستويات ودائما يكون لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد وجهازه الفني على قدر الحدث والموعد، من خلال منافستهم المستمرة والدائمة في جميع البطولات المشاركين بها.

فيما توجه الدكتور محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالشكر إلى وزير الرياضة على تواجده الدائم والداعم لجميع فرق المنتخبات القومية لكرة اليد.

ويتواجد منتخبنا القومي لرجال لكرة اليد بأولمبياد باريس 2024 في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويستعد رجال اليد للسفر إلى كرواتيا ومنها إلى سلوفينيا، يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 يوليو؛ لخوض مباراتين وديتين، في إطار الاستعدادات التي يجريها منتخبنا القومي لأولمبياد باريس 2024.