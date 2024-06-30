الجمعة.. مهرجان جولف لذوى الهمم بنادي سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم لجنة الجولف بنادى سبورتنج مهرجان للجولف لذوى الهمم من اعضاء النادى من جميع المراحل العمرية وذلك يوم الجمعة المقبل.

يقام ذلك المهرجان بالتعاون وتحت رعاية اتحاد الجولف ضمن برنامج تنمية رياضة الجولف لذوى الهمم وتكوين فرق للمراحل السنية المختلفة والمتزامن حاليا مع وجود مطالبات بادراج رياضة الجولف لذوى الهمم ضمن دورة الالعاب البارالمبية فى اقرب وقت ممكن لاسيما مع وجود الجولف حاليا ضمن الالعاب الأوليمبية.

وانهى عضو لجنة الجولف بنادى سبورتنج الدكتور عمرو صالح كافة الترتيبات و التجهيزات الخاصة بالمهرجان وخروج اليوم على افضل ما يكون يليق بما يجب ان يقدمه المجتمع للابطال ذوى الهمم وأهمية وضرورة إدماجهم فى كافة الأنشطة الرياضية والمجتمعية.

وسيتم تكريم جميع المشاركين من الابطال ذوى الهمم فى المهرجان بحضور رئيس نادى سبورتنج احمد حسن ونائب رئيس اتحاد الجولف تيمور ابو الخير ورئيس لجنة الجولف بنادى سبورتنج نيبال العقاد والدكتور عمرو صالح وأعضاء لجنة الجولف بالنادى.