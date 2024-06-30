شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو ثورة الطفرة الإنشائية فى الملاعب الرياضية والإنجازات البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

في سنوات الجمهورية الجديدة تم إنجاز إنشاء وتطوير 14 صالة رياضية وإنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا وتطوير شامل لعدد 30 مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة وتطوير وحدات الطب الرياضي وأندية متحدى الإعاقة وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى، تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.

وتمتلك وزارة الرياضة 6430 منشآت شبابية ورياضية، وهي مراكز الشباب والأندية الرياضية والأندية الخاصة وأندية الشركات ومراكز ووحدات الطب الرياضى والمدن الشبابية والرياضية ومركز التعلم والابتكار الشبابي والمنتديات والمعسكرات ومراكز التنمية الرياضية والاستادات وحمامات السباحة بمراكز الشباب وصالات الأنشطة والصالات المغطاة ومشروعات حياة كريمة بالقرى المصرية وغيرها.



وتم إنشاء أكثر من 4282 ملعباً لكرة القدم وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية والرياضية وتطوير 14 استاد رياضي وإنشاء وتطوير 14 صالة رياضية منها أربعة صالات تم إنشاؤها خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، إنشاء وتطوير 14 ناديا رياضيا وتطوير شامل لعدد 30 مركزاً للابتكار والتعلم الشبابي وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة وتطوير وحدات الطب الرياضى وأندية متحدى الإعاقة وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى وتشمل 3 فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية فضلاً عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى.



طفرة كبيرة من المشروعات الشبابية والرياضية المتضمنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها إنشاء وتطوير شامل لعدد 1039 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من المشروع فيما تم إنشاء 266 مركز شباب جديد ضمن المرحلة الثانية للمشروع وتطوير شامل لعدد 760 مركز شباب.



التكلفة التقديرية خلال الفترة 2018 وحتى 2023 بلغت 14.5 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 832 مشروعًا في 372 مركز شباب على مستوى الجمهورية، بإجمالي عائد استثماري 3.4 مليار جنيه، وذلك ضمن مشروع الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص، دون تحمل وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب أي تكلفة مالية، وتشمل هذه القيمة مبلغ ملياري جنيه قيمة إنشائية و1.4 مليار جنيه قيمة حق انتفاع تؤول منها 75% لمراكز الشباب لتكثيف الأنشطة، 25% لصالح الوزارة يتم إعادة ضخها لتطوير مراكز الشباب غير الجاذبة للاستثمار، وتشمل المشروعات التي نُفذت «137 حمام سباحة، 149 ملعبا رياضيا، 24 صالة رياضية، 77 قاعة متعددة الأغراض، 245 مشروع محلات تجارية، 101 كافتيريا، 99 مشروعًا أخرى تتنوع بين شاليهات ومطاعم ونزل شباب أو فنادق وحضانات أطفال ونوادي اجتماعية، وفي الطرح الاستثماري للأندية والمنشآت الرياضية، إجمالي المشروعات الاستثمارية في 19 محافظة، بإجمالي 248 مزايدة، في 170 منشأة رياضية ونادي، وإجمالي القيمة الإنشائية 1,153.770,023، وإجمالي حق انتفاع 5,512.817,339، بإجمالي عائد استثماري 6,666,587362.



من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن ثورة يونيو التي خرج فيها الشعب المصرى بأكمله، كانت بمثابة نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث ، وساهمت في تغيير مسار البلاد نحو الأفضل، وهو ما انعكس على واقعنا الرياضي المميز بشهادة المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة وعلى رأسها اللجنة البارالمبية الدولية ، والعديد من الانجازات الرياضية المتتالية على كافة المستويات، سواء المستوى العربي و الأفريقي والدولى .



وأضاف رئيس اللجنة أن الأبطال البارالمبيين شهدوا طفرة غير مسبوقة وحصلوا على العديد من الاستحقاقات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية.

وأضاف رئيس البارالمبية أن المنظومة الرياضية المصرية تعيش أزهى عصورها فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بفضل دعمه ورعايته للرياضة المصرية فى جميع اللعبات و أن الفترة المقبلة سوف تشهد بفضل تلك الرعاية إنجازات أولمبية وعالمية غير مسبوقة فى تاريخ الرياضة المصرية.