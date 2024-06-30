الامارات | البرتغالي باولو سوزا مدرباً لشباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن شباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا مدرباً خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، وفقاً لما أعلنه وصيف الدوري الإماراتي لكرة القدم الأحد.

وتمنّى شباب الأهلي عبر حسابه في منصة "إكس" التوفيق للمدرب "لتحقيق أهداف وطموحات النادي ومحبيه وجماهيره الكبيرة".

وكانت آخر مهمة تدريبية لسوزا (53 عاماً) قيادته ساليرنيتانا الإيطالي قبل إقالته من منصبه في أكتوبر 2023 بسبب سوء النتائج.

ويخوض شباب الأهلي أول اختبار رسمي تحت قيادة مدربه الجديد في 6 آب/أغسطس عندما يحلّ ضيفاً على سباهان الإيراني في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وسيكون شباب الأهلي المحطة الخليجية الأولى للدولي البرتغالي السابق من 1991 حتى 2002، بعد مشوار حافل تخلله قيادة ليستر سيتي الإنكليزي (2010) وفيورنتينا الإيطالي (2015-2017) وبوردو الفرنسي (2019-2020) وبولندا (2021) وفلامنغو البرازيلي (2021-2022).