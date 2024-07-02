شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب فرق الدورى المصرى "دورى NILE".. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 62 نقطة، عقب إقامة مباراتي اليوم الإثنين 1 – 7 – 2024 ضمن الجولة الـ29 من عمر المسابقة.



جدول الدورى

الأهلى يفوز على الطلائع برباعية

حقق فريق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري مستمرا في مطاردة بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الـ11 بجدول المسابقة.

المصرى يهزم الجونة بثنائية

فاز فريق المصرى على نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 48 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 31 نقطة.