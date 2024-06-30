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الامارات | ديباي وهيرموسو وباوليستا يغادرون أتلتيكو وأسبيليكويتا يُمدّد عقده

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المصدر: وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن أتلتيكو مدريد رابع لكرة القدم في الموسم المنصرم، رحيل كل من الهولندي ممفيس ديباي، ماريو هيرموسو والبرازيلي غابريال باوليستا عن صفوف الفريق، وتجديد عقد سيسار أسبيليكويتا.

وأكّد النادي المتوّج بلقب الدوري 11 مرة أن ديباي (30 عاماً)، هيرموسو (29) وباوليستا (33) لن يكونوا جزءاً من الفريق في الموسم المقبل.

يغادر المدافع الإسباني بعد خمسة مواسم قضاها في نادي العاصمة، في حين وصل ديباي الذي يشارك مع منتخب بلاده حالياً في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، إلى النادي في يناير 2023.

وانضم الظهير البرازيلي إلى الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من فالنسيا.

في المقابل، مدّد النادي عقد المدافع المخضرم أسبيليكويتا (34 عاماً) لموسمٍ إضافي حتّى يبقى مع الفريق حتّى 2025.

انضم الدولي الغائب عن تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي في كأس أوروبا، إلى أتليتكو في صيف 2023 بعد أحد عشر موسماً قضاها في تشلسي الإنجليزي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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