استبعاد 12 لاعبا.. قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على قائمة الفريق المشاركة في مباراة طلائع الجيش المقرر لها غدا الإثنين.

وشهدت القائمة استبعاد 12 لاعبا من ضمنهم، أنتوني موديست ومحمود عبد المنعم كهربا، بجانب كريستو وعلي معلول وكريم الدبيس.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمود الزنفلي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، نيدفيد.

خط الهجوم: رضا سليم، وسام أبو علي.

وقرر مارسيل كولر استبعاد كل من، عمر كمال ومحمود متولي ومحمود كهربا وبيرسي تاو، بالإضافة إلى حمزة علاء ومحمد الضوي كريستو وعلي معلول وكريم الدبيس، بجانب مصطفى مخلوف وأحمد نبيل كوكا وموديست.

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