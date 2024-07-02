شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تسجيل هدف وصناعة آخر والان مع تفاصيل الخبر

حصل طاهر محمد لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل هدف وصنع آخر في المباراة.

وحقق فريق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري مستمرا عل مطاردة بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الـ11 بجدول المسابقة.

هدد عمرو السولية مرمى طلائع الجيش بتسديدة قوية في الدقيقة الخامسة ولكن مرت أعلى العارضة، وسجل طاهر محمد هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 12 من تسديدة قوية ارتطمت في يد محمد شعبان حارس الطلائع وأكملت طريقها إلى المرمى، بعد متابعته لتصويبة وسام أبو علي التي ارتطمت بأقدام مدافعي الطلائع وسددها طاهر في المرمى.

وعزز عمرو السولية تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد متابعته لهجمة منظمة بدأها حسين الشحات بتصويبة تصدى لها الحارس وتابعها وسام أبو علي وأنقذها الدفاع لترتد إلى السولية الذي سجلها في المرمى معلنا تقدم الأهلي بثنائية.

وأضاف محمد عبد المنعم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 38 من متابعته لعرضية حسين الشحات ووضعها بقدمه في مرمى الطلائع بطريقة رائعة، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية نظيفة.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة رغم محاولات الطلائع على استحياء لزيارة شباك الشناوي ولكن بدون خطورة، وسدد حسين الشحات كرة قوية في الدقيقة 57 ولكن مرت بجوار القائم لمرمى الطلائع.

أجرى الأهلي 4 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 65 بنزول أفشة وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، بدلا من أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحسين الشحات، وأجرى الأهلي تغييرا في الدقيقة 74 بنزول اليو ديانج بدلا من عمرو السولية.

وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 84 نتيجة عرقلة وسام أبو علي من قبل محمد شعبان حارس الفريق العسكري، وتقدم طاهر لتسديدها ولكن أهدرها بعدما سدد الكرة أعلى العارضة.

وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من فرصة استقبال هدف في الدقيقة 90 بعد تصديه لركلة الجزاء التي سددها عمر السعيد، ليحافظ على نظافة شباكه، وسجل وسام أبو علي الهدف الرابع للأهلي في مرمى الطلائع من هجمة منظمة بدأت من عند طاهر محمد وسددها وسام ببراعة أعلى حارس الطلائع، واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

وتواجد على دكة البدلاء: مصطفى شوبير ومحمد هاني وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة ‏وأليو ديانج ورضا سليم وأحمد عبد القادر وياسر إبراهيم.‏

ولعب الفريقان 33 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز منذ صعود طلائع الجيش للدوري العام موسم 2004-2005، كانت المباراة الأولى يوم 21 نوفمبر 2004، وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه محمد بركات، وآخر مباراة في 26 مايو 2023 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 25 مباراة، وفاز طلائع الجيش في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 64 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- 0 مرتين، موسمي 2006-2007، 2014-2015، وبنتيجة 4-2 موسم 2009-2010، وفاز الأهلي بنتيجة 3- 0 خمس مرات، و3-1 ثلاث مرات.