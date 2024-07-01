شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يخوض تدريبه الختامى استعداداً للتصفيات المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب السلة ، بقيادة الألمانى هنريك رودل المدير الفني، لخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث يخوض المنتخب اليوم التدريب الختامى قبل انطلاق التصفيات.

وتقام التصفيات المؤهلة غدا، الثلاثاء، بقائمة تضم كلاً من أحمد عادل، كريم الجيزاوى، باتريك جاردنر، يوسف شحاتة، عمرو الجندى، هيثم كمال، يوسف رفعت، أنس أسامة، عمر الشيخ، خالد عبد الناصر، عمر هشام، أحمد ياسر، عمر طارق.

وخاض منتخب السلة معسكرا خارجيا فى لاتفيا قبل انطلاق التصفيات، خاض خلاله عدة مباريات ودية مع منتخبات جورجيا ولاتفيا بالإضافة إلى الكاميرون.

ويضم الجهاز الفنى للمنتخب كلاً من، رودل مديرا فنيا، ومعه وائل بدر ورامى جنيدى، ومحمد سليم، مدربون، بالإضافة إلى ميدو ربيع إدارى، محمد جمال مخطط أحمال، وأحمد يحيى طبيب، بالإضافة إلى على موسى مدلك، وعبد الرحمن الجلاد محلل أداء.

