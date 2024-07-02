شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز.. حسام أشرف ومايلى على القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقاسم الثنائى حسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة مع الكونغولى فيستون مايلي مهاجم فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب هدافى مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 12 هدفا لكل منهما، عقب إقامة مباراتى اليوم الإثنين 1 – 7 – 2024 ضمن الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

قائمة هدافى الدوري المصري

1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف.

الأهلى يفوز على الطلائع برباعية

حقق فريق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، ويستمر في مطاردة بيراميدز المتصدر برصيد 62 نقطة، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 34 نقطة في المركز الـ11 بجدول المسابقة.

المصرى يهزم الجونة بثنائية

فاز فريق المصرى على نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 48 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 31 نقطة.