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حمزة الجمل: الإسماعيلي كان مخطوف واكتشفت الساعي والعسقلاني

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد حمزة الجمل المدير الفني السابق لنادي النجف العراقي، أن نادي الإسماعيلي كان مخطوف وكان قريب من الهبوط بنسبة 98% خلال الفترة الماضية.

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وتابع الجمل خلال تواجده مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أنا من اكتشفت إياد العسقلاني وعمر الساعي وشاركوا معي أثناء تدريبي للفريق".

وأضاف حمزة الجمل: "العسقلاني كان ينقصه بعض الأشياء وتحدثت معه حول اكتمال هذه النواقص، واشتغل على نفسه، وبدأت في منحه بعض الدقائق والمشاركات".

واختتم: "لا أرحب برحيل الساعي عن الإسماعيلي إلى الزمالك أو الأهلي، لأن النادي يحتاج هؤلاء اللاعبين، وحال عودة إياد العسقلاني يعود إلى النادي، ونحتاج المواهب أكثر من الأموال".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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