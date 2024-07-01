زيزو: ساعدت الزمالك في ضم 3 صفقات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك عن دوره في تعاقد الأبيض مع 3 صفقات مؤخراً، مؤكداً أنه لا يتوانى عن خدمة فريقه مهما حدث.

وقال زيزو خلال حوار عبر قناة MBC مصر2 ببرنامج الكورة مع فايق: "عرضت على مسؤولي الزمالك مساعدتهم في حسم صفقة أحمد حمدي، وتواصلت مع شقيقه كونه وكيله لكي ينضم إلى الفريق خاصة وأنا زاملته في إحدى الفترات".

وأضاف: "تواصلت أيضا مع محمد شحاتة بعد مواجهة سابقة للزمالك ضد طلائع الجيش، وتكرر الوضع مع ناصر ماهر، وأسعى دائما ليستفيد الفريق، لذلك أعمل على تقديم المساعدة".

واختتم: "الصفقات التي انضمت للزمالك في الميركاتو الشتوي بالموسم الجاري، جعلت الأمور أسهل في المباريات، إذ رفعت مستوى التدريبات، وصنعت الفارق".

وكشف زيزو عن مدى رضاه عن الموسم الحالي مع الزمالك والفوز بالكونفدرالية قائلاً: "كانت هناك أهداف في ظل الظروف الصعبة، لن أقول أننا كنا ننافس على الدوري حتى لا أكون كاذبًا، لكن كنا نحارب حتى نظل في المنافسة رغم أن اللقب نظريًا ابتعد، لكن كان تركيزنا في التتويج بالكونفدرالية لأنها بطولة قارية".