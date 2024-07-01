شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يترقب رفع عقوبة الإيقاف لحين صدور الحكم النهائى من المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب رمضان صبحى ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، رفع عقوبة الإيقاف المؤقت الموقعة عليه من قبل لجنة المنشطات، لحين صدور الحكم النهائى بعد سماع أقوال اللاعب فى جلسة الاستماع الثانية.

وطلب هانى زهران، محامى رمضان صبحى، فى نهاية جلسة الاستماع الثانية التى خضع لها اللاعب أمس، السبت، رفع عقوبة الإيقاف المؤقت عن اللاعب لحين صدور القرار النهائى.

وعقدت أمس جلسة الاستماع الثانية لرمضان صبحي أمام لجنة المنشطات، لاستكمال سماع أقواله فيما نسب إليه بشأن اتهامه بالتلاعب فى إحدى عينات التحاليل الخاصة بالكشف عن المنشطات.

واستكمل رمضان صبحي، الذي حضر الجلسة برفقة شريف إكرامي وهاني زهران المحامي، أقواله أمام لجنة المنشطات فى جلسة امتدت لما يقرب من 7 ساعات.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة المنشطات حكمها النهائي خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ انتهاء جلسة الاستماع الثانية.