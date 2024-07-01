شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم، الإثنين، على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات أمس، الأحد، بقرار من الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الذى منح اللاعبين راحة من التدريبات، بعد خوض مباراة سيراميكا أول أمس السبت في مسابقة الدوري.

وفاز الزمالك على سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

فى سياق آخر، نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة أربعة مواسم بداية من الموسم المقبل.

ووقع اللاعب على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة جمعته بكل من أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

وكان مسؤولو الزمالك توصلوا لاتفاق مع الحارس على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد عقده خلال الأيام القليلة الماضية ليوقع محمد صبحي رسمياً على عقود التجديد للقلعة البيضاء.