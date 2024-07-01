تشكيل البرتغال المتوقع أمام سلوفينيا في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب البرتغال لمواصلة مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وذلك عندما يواجه منتخب سلوفينيا مساء اليوم الاثنين، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال صعد إلى الدور 16 في يورو 2024 وذلك بعد تصدر قائمة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط وذلك بعد خوض ثلاث مباريات استطاع الفوز في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، حيث واجه التشيك في الجولة الأولى واستطاع الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم فاز على تركيا في الجولة الثانية بثلاثة أهداف دون رد، وخسر من جورجيا في الجولة الثالثة.

موعد مباراة البرتغال وسلوفينيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال وسلوفينيا

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 2 MAX.

معلق مباراة البرتغال وسلوفينيا

يعلق على المباراة، خليل البلوشي، وحفيظ دراجي.

حكم مباراة البرتغال وسلوفينيا اليوم في يورو 2024

حكم الساحة: الإيطالي دانييلي أورساتو.

حكم مساعد أول: الإيطالي سيرو كاربوني.

حكم مساعد ثانِ: الإيطالي اليساندرو جيالاتيني.

حكم رابع: النرويجي إسبن إسكاس.

حكم تقنية الفيديو: الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.