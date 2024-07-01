أزمة نادي الزمالك .. رابطة الأندية تحسم الجدل بشأن رحيل عامر حسين

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، حقيقة رحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، نهاية الموسم الحالي، كما تردد خلال الفترة الماضية بعد أزمة احتجاج نادي الزمالك على ترتيب مباريات جدول الدوري.

وشهدت الفترة الماضية، احتجاج من نادي الزمالك، على نظام جدول مباريات الدوري المصري، وعدم خوض الفريق المنافس المباريات المؤجلة.

قال "سويلم"، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "ليس حقيقيًا أن الموسم الحالي هو الأخير لعامر حسين".

أضاف: "عامر حسين قدم الكثير للكرة المصرية على حساب نفسه، ولكنني لا أعتقد أنه سيستمر في منصبه إذا كان هناك خلاف حوله.. لكننا لم نتخذ أي قرار في هذا الشأن ولم نطرح نقاشًا حوله من الأساس".

أكمل: "أعتقد أن الموسم الحالي هو الأخير لفيتور بيريرا، ولا أظن أن أحدًا يحب مصر سيتعاقد مجددًا مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، لأن الأزمة من الأساس ليس سببها الحكام ولكن هي اختلاف الثقافة بين الطرفين".