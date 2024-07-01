كيفن دي بروين يرغب بالبقاء مع مانشستر سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن تحدث كثير من التقارير عن إمكان انتقاله إلى دوري روشن السعودي، كشف النجم البلجيكي كيفن دي بروين عن رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي.

الدولي البلجيكي أحد أهم النجوم المطلوبين في السعودية، وقد ارتفعت أسهم انتقاله إلى أحد أنديتها أخيرا، لكنه قتل آمال المشجعين بالتأكيد على أنه سيعود بعد انتهاء يورو 2024 إلى ناديه الإنجليزي.

وقال في حوار مع صحيفه «Nieuwsblad»، «سأبقى في السيتي، قرأت كثيرا من الأخبار حول انتقالي، لكني لم أتحدث مع أحد.

قابلت مايكل إيمانالو في كأس العالم للأندية، وكوني أعرفه فكان من الطبيعي أن أتحدث معه، لكننا لم نتحدث عن ذلك».

وتابع، «من الصعب أن أقول اليوم ما الذي سيحدث بعد رحيلي عن السيتي، سنجلس حول طاولة المفاوضات خلال الأشهر القليلة القادمة».

وأضاف كيفن دي بروين، «سأحظى بصيف هادئ، سأستمتع بالإجازة، ثم أعود إلى مانشستر سيتي. أعتقد أن الأشهر القادمة ستشهد محادثات مع النادي».

من جهة ثانية، أكد وكيل اللاعبين الدولي، تشارلز كاردوسو، أن المملكة لن تتوقف عن استقطاب نجوم الكرة العالمية، لما تمتلكه من ميزة عن الدوريات الأوروبية.

وأوضح كاردوسو، عبر صحيفة «ذا صن»، أن السعودية تتأهب لغزو الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، مع صيف آخر من إنفاق الأموال، ولن تتوقف «حمى الذهب» في الوقت القريب، مشيرا إلى أوروبا، فقدت قليلا من نجوميتها وأسمائها الكبيرة، التي انتقل كثير منها إلى الشرق الأوسط، سواء في السعودية، أو مدينة دبي الإماراتية.