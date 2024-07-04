موعد مباراة الأهلى أمام الداخلية بالدوري المصري والقناة الناقلة

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يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر، مواجهة مهمة أمام نظيره الداخلية مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

موعد مباراة الأهلى أمام الداخلية فى الدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويغيب عن المارد الأحمر فى لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو للإصابة وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر بسبب الايقاف.

وفى المقابل، طالب عيد مرازيق المدير الفنى للداخلية لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا للهروب من النتائج المتراجعة التى تلاحقه فى الأسابيع الأخيرة، للتمسك بالفرصة الاخيرة للبقاء بين الكبار فى دورى الاضواء والشهرة.