موعد مباراة الأهلي والداخلية بالدوري المصري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الداخلية اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، باعتبارها الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالدوري حتى الآن، فيما يأتي فريق الداخلية في المركز الـ18 والأخير بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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