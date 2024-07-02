الاهلي يصدم المنتخب الأولمبي بسبب كولر

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي، رفض طلب المنتخب الأولمبي بضم لاعبيه من الأجل الاستعداد للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024، والتي تنطلق يوم 14 يوليو، ويحق له الاستعانة بـ3 لاعبين فوق السن.

ويسبب هذا الأمر أزمة كبيرة لبعض الأندية حول العالم بسبب رفض بعض الفرق التفريط في لاعبيها.

وأشارت التقارير البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قد طلب ضم ثنائي الاهلي المدافع محمد عبدالمنعم وإمام عاشور، بالإضافة إلى أحمد سيد «زيزو» لاعب الزمالك.

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وتابعت التقارير أن الاهلي رفض التفريط بلاعبيه للمنتخب الأولمبي في وضع الفريق الحالي، حيث يريد أن يحسم بطولة الدوري الممتاز.

وأختتم التقرير أن الرفض جاء من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للاهلي، والذي أكد على أهمية تواجد جميع اللاعبين في المباريات القادمة.