مودرن سبورت يعلق على مفاوضات الزمالك لضم نجمه

علق هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن سبورت على مفاوضات الزمالك لضم لاعبه الكاميروني جوناثان نجويم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستطاع نجويم الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح أن يخطف أنظار الجميع بعد أن قدم مستوى مميز مع مودرن سبورت.

وأكد هيثم عرابي أنه لم يحدث أي اتفاق مع نادي الزمالك من أجل انتقال جوناثان نجويم إلى صفوف القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيل مناقشة مصير اللاعب حتى نهاية الموسم.

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جدير بالذكر أن نجويم شارك مع مودرن سبورت في 26 مباراة خال الموسم الحالي وأحرز خلالهم 6 أهداف وصنع مثلهم.

وكان الزمالك قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الأربعاء.

ويحتل الأبيض المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.