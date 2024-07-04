مدرب إسبانيا يتحدث عن غياب محمد صلاح ومواجهة مصر في أولمبياد باريس

تحدث دافيد جوردو مدرب مساعد منتخب إسبانيا الأولمبي، عن مواجهة مصر في إطار منافسات أولمبياد باريس 2024، وغياب محمد صلاح.

وأكد جوردو في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة، أن منتخب إسبانيا الأولمبي بدأ الاستعداد لمنافسات أولمبياد باريس بالفعل، مشيرًا إلى أنه ينتظرهم منتخبات مميزة في البطولة مثل مصر وأوزبكستان.

وأشار إلى أن منتخب مصر ومواجهته ستكون صعبة، كما أنه يملك العديد من اللاعبين العظماء، مؤكدًا أنه يحتاج لتقديم أداء جيد ضده لتحقيق الفوز.

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وشدد على أن محمد صلاح يعد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، واللعب أمامه يكون صعب، وبالتالي فإن غيابه سيؤثر وسيعملون على استغلال هذه النقطة، في الوقت ذاته فإن المنتخب المصري يملك لاعبين مميزين آخرين.

فيما أكد أن منتخب إسبانيا سيفقد لاعبين مميزين مثل لامين يامال وبيدري، بالإضافة إلى بعض الإصابات التي ستؤثر عليه بالطبع إلا أنه يملك لاعبين مميزين أيضًا.

وشدد على أنه سيكون سعيد جدًا إذا أتيحت له فرصة العمل في مصر يومًا ما، فالدوري المصري مميز بشكل كبير وتنافسي وبه العديد من العديد من اللاعبين المميزين.