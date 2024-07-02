موعد مباريات ثمن نهائي يورو 2024 اليوم الثلاثاء

يستعد منتخب تركيا لمواجهة نظيره منتخب النمسا، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا، من أجل خطف بطاقة العبور لـ ربع نهائي يورو 2024.

ويخوض منتخب تركيا مباراته أمام النمسا ضمن منافسات دور 16 بطولة يورو 2024.

وكان قد نجح منتخب النمسا في تصدر مجموعته في دور المجموعات والتي ضمت فرنسا وهولندا وبولندا.

بينما تأهل منتخب تركيا إلى دور 16 يورو 2024، عقب احتلاله الوصافة في المجموعة السادسة والتي ضمت البرتغال وجورجيا والتشيك.

أقرأ أيضًا.. نجم منتخب البرتغال يحقق رقمًا تاريخيًا في يورو 2024

وعلى ملعب «أليانز أرينا»، تقام مباراة هولندا ضد رومانيا ضمن منافسات دور 16 بطولة يورو 2024.

ونجح منتخب هولندا في التأهل إلى دور الـ16 يورو 2024، عقب انتزاع بطاقة أفضل ثالث في منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم فرنسا وبولندا والنمسا.

بينما في مفاجأة خطف منتخب رومانيا صدارة المجموعة الخامسة التي ضمت بلجيكا وأوكرانيا وسلوفاكيا.

موعد مباراة النمسا وتركيا في دور 16 يورو 2024

وتنطلق مباراة النمسا وتركيا مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 2 من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة هولندا ورومانيا في دوري الأ16 يورو 2024

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 2 من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.