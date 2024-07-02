وفاة لاعب صيني خلال مباراة على أرضية الملعب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توفي اللاعب الصيني تشانج تشي جيه على أرضية الملعب خلال بطولة استضافتها دولة إندونيسيا لكرة الريشة للناشئين.

اللاعب صاحب الـ 17 عامًا كان قي مواجهة نظيره الياباني كازوما كاوانو قبل أن يسقط فجأة خلال اللقاء مغشيًا عليه.

وتم نقل اللاعب إلى أحد المستفيات المحيطة بملعب المباراة ولكنه كان قد تُوفي بأزمة قلبية.

وكانت المباراة تشير في نتيجتها إلى التعادل بنتيجة 11-11 قبل أن يسقط أرضًا ويلتف حوله الفرق الطبية.

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