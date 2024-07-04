"العربية ولعت بيا".. عمر خورشيد يتعرض لحادث بسيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان عمر خورشيد، عن تعرضه لحادث بسيارته، قائلا "العربية ولعت بيا".

وكتب خورشيد، عبر حسابه على فيسبوك: "لله الحمد قدر ولطف.. العربية ولعت بيا وأنا سايق، ولله الحمد أنا سليم وخرجت منها بلا أي إصابات، ربنا يعوضني خير إن شاء الله".

وكانت آخر الأاعمال الفنية لعمر خورشيد فيلم "ويزو سكوول" الذي عرض مؤخرا بالسينمات ويسجل أول بطولة مطلقة للفنانة ويزو .

الفيلم من تأليف مصطفى السبكي وإخراج الراحل علي رجب ويشارك في بطولته إسراء عبد الفتاح، سامي مغاوري، عمر خورشيد، علا رامي، رضا حامد، وعدد من الأطفال ويناقش الفيلم أزمة الدروس الخصوصية التى أضحت كابوس الأسر المصرية.