أحمد حلمي: "أتمنى الدولار يوصل 3 جنيه وأوصل العالمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف النجم أحمد حلمي، عن الأحلام التي يتمنى تحقيقها بحياته.

وقال حلمي، ببرنامج "بيت السعد" تقديم عمرو وأحمد سعد: "لو طلعلي عفريت هطلب منه أول حاجة إن أنا أوصل للعالمية، والحاجة التانية إن الدولار يوصل لـ 3 جنيه".

وأضاف حلمي: "كان حلم حياتي إن صوتي يطلع حلو وأتعلم العود والأهم الصحة والستر".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كشف خلال الساعات الماضية تفاصيل الفيلم الكوميدي الجديد لـ أحمد حلمي.

وقال آل الشيخ، بفيديو عبر حسابه على فيسبوك: "عندنا مفاجأة مهمة الأسطورة أحمد حلمي في واحد من الأفلام اللي هيدخل فيها نهاية 2024 وبداية 2025 إن شاء الله، فيلم (نصاب كبير) هيجي المملكة هيعمل عمليتين نصب كبيرة، الأولى في بطولة الجيمينج، والثانية لناس في العمرة والحج.. نترقب الفيلم". ليقاطعه أحمد حلمي: "فيلم كوميدي إن شاء الله.. النونو".

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