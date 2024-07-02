شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدورى المصرى، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الداخلية.

مباراة الأهلى والداخلية مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدورى عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الطلائع لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدورى بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الداخلية فى الدورى المصري

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى المصرى، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.