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الامارات | 30 لاعباً في معسكر أبوظبي الصيفي لرفع الأثقال

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق المعسكر الصيفي للشباب، الذي ينظمه نادي أبوظبي لرفع الأثقال، اليوم، بمشاركة 30 لاعباً من طلاب مدرسة جرن يافور، الذين استقطبهم النادي إلى صفوفه بعد سلسلة من الاختبارات استمرت لأكثر من ستة أشهر.

ويهدف المعسكر إلى تنمية مهارات اللاعبين الجدد، وتطويرهم، بإشراف الجهاز الفني بقيادة أفيناش باندو، وجهازه الفني الذي يضم ماهر القرني ومحمد فتحي، وحيث يخضع شباب النادي لـ3 حصص تدريبية أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وينطلق المعسكر برفع معدل اللياقة البدنية مع بعض التمارين الفنية المتعلقة بالتكنيك، قبل الدخول في التدريبات على رفع الأثقال حسب فئة الوزن الخاصة بكل لاعب.

وقال أفيناش باندو في تصريحات صحافية: «هذا المعسكر مهم جداً لهذه المجموعة الشابة المنضمة حديثاً إلى النادي، وهم يمتلكون إمكانات جيدة، ولديهم الشغف والرغبة في تطوير قدراتهم في رفع الأثقال».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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